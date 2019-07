Paul Pogba spinge per tornare alla Juventus. Il centrocampista francese vuol lasciare il Manchester United in estate ed il suo desiderio è quello di vestire nuovamente la maglia bianconera. Il problema è ovviamente il club inglese che non ha intenzione di privarsi nuovamente del calciatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, il prezzo di Pogba è fissato in 150 milioni di euro, cifra che i bianconeri non possono raggiungere senza l'inserimento di contropartite tecniche come Dybala che però non vuol andare allo United perché vuol giocare la Champions.