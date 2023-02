A due giorni dal derby di martedì contro il Torino, la Juventus assapora l’idea di presentarsi con il francese almeno in panchina e sarebbe la seconda volta in stagione, mentre le presenze ad oggi sono ancora a zero. Non gioca una gara ufficiale dal 19 aprile, 10’, poi lunghi infortuni l'hanno escluso da ogni partita. Questo il motivo per cui alla Juventus predicano calma, anche perché quando il centrocampista bianconero prova un poco a forzare, il ginocchio torna a dare fastidio, a causa di una lesione cartilaginea successiva all’operazione. Si allena con regolarità e vorrebbe esserci, con Allegri che spera di poter contare presto su di lui. E... su Federico Chiesa. Dopo l'affaticamento, anche lui sarà convocabile per il derby, che, come spiega la Gazzetta,- Dopo i tanti tanti infortuni, insomma, buone notizie in casa Juventus. E così Allegri potrebbe giocarsi il derby con “appena” tre indisponibili: Kaio Jorge, Arek Milik e Fabio Miretti. Il brasiliano deve ritrovare la condizione, poi seguirà un percorso con la Juve Next Gen, mentre Milik ha bisogno almeno altre due settimane prima di poter rientrare. Miretti, infine, dovrebbe rientrare contro la Roma all’Olimpico tra una settimana.