Le intenzioni di Paul Pogba sono ben note in quel di Manchester. Il giocatore, tramite il suo procuratore Mino Raiola, ha già fatto sapere ai Red Devils che il suo percorso ​è arrivato a fine ciclo. Come riporta Tuttosport, infatti, malgrado gli "screzi" causati dalla trattativa Dybala-Lukaku, la Juventus sta ancora monitorando la situazione, forte di avere le contropartite giuste per avvicinarsi alla richiesta del Manchester United. I bianconeri però, non sono i soli su Pogba e Mandzukic e Matuidi non sono i soli giocatori che interessano a Solskjaer.



È ancora apertissima, infatti, la strada che potrebbe portare Pogba a Madrid. Il Real ha dalla sua un'altra pedina di scambio molto importante - James Rodriguez - e proverà a far leva proprio sul colombiano per far calare il prezzo di Pogba. L'ultima offerta, da 30 milioni più El Bandito, ​è stata però rispedita al mittente.