Sedici giorni alla fine del calciomercato: la Juve ha ancora ben in testa Paul Pogba. No, non per partire in direzione Manchester e portalo a casa: ma per capire, per scrutare, per far sì che il tempo possa essere prezioso alleato e magari, nel prossimo mercato, riprovare ad affondare il colpo. Il francese costa almeno 150 milioni di euro: si può aspettare gennaio, con la speranza che nessuno abbia strappato il mediano dalle grinfie del vicepresidente Ed Woodward, con cui Paratici conserva ottimi rapporti. LA STRATEGIA - Come racconta Tuttosport, la Juventus è in attesa di capire le mosse del Real Madrid. Pogba sta trascinando in campo un Manchester United che resta in allerta: sa bene la posizione del giocatore, e pure che Raiola proverà a portarlo via fino all'ultimo istante in cui potrà. Alla Continassa riflettono sull'esborso, non sul valore del calciatore: magari Dybala potrebbe dare una mano, così come Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. Oltre a Rugani. Un tesoretto che sarebbe composto anche dalle partenze di Perin e Pjaca: sì, si arriverebbe oltre i 150 milioni.