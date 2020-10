Intervenuto in conferenza stampa, Paul Pogba ha dichiarato: "Ora sono a Manchester. Ho sentito tanti rumors sul fatto che potessi andare via, ma sto cercando di portare il club ancora più in alto. Futuro? Mi concentro sul calcio, nessuno mi ha detto niente. Non mi è stato parlato di un contratto. Penso che ci sarà un momento in cui il club verrà a parlarmi e forse mi offrirà qualcosa, oppure no. Per il momento non è successo niente. Non posso dire qualcosa di cui non so nulla". Il centrocampista francese era il grande sogno di mercato di Paratici, che prima del lockdown aveva avviato i contatti con Raiola per riportarlo a Torino. Il giocatore però ha un altro club nella testa: "Tutti vorrebbero giocare nel Real Madrid, è un sogno. Magari un giorno, chi lo sa...Ora sono al Manchester United, mi piace il mio club".