Non si hanno notizie. Non ancora. Anche ieri, in conferenza stampa, Massimilianoha parlato diin maniera netta: "Al momento non so dire quando tornerà". Né ad allenarsi con i compagni, né a giocare. Una situazione davvero incredibile, per il calciatore più pagato della rosa, in campo solo per una manciata di minuti in tutta la stagione.Come racconta Tuttosport,è stato tranciante e vago nelle tempistiche e nelle modalità di recupero. Ancora tanti dubbi sulla situazione di Paul Pogba, altro “caso clinico” che ha accompagnato l’annata della Juventus "e che non pare avere una soluzione a breve termine". Per il quotidiano, la speranza è averlo per: "Al momento non so dire quando Pogba sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio nei prossimi giorni".