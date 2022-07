"Ciao bianconeri, come vedete sono tornato e sono molto felice. Non vedo l'ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo stadio. #PogbackToBack, tutti insieme. Fino alla fine forza Juventus".

Così Paul Pogba ha salutato tutti i tifosi della Juventus, per la seconda volta. E' tornato e lo ha fatto in grande stile, in attesa di rivedersi insieme sul campo e in attesa della prima intervista lunga, il Polpo ha mandato un messaggio chiaro a tutti. Eccolo: