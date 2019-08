Paul Pogba, il presente e il futuro, ma anche un pizzico di recente passato. Il fenomeno francese del Manchester United ha parlato così a Rmc Sport dopo la gara contro il Chelsea, commentando le voci di mercato: "Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. Certo, sappiamo che ci sono stati dei discorsi e vedremo cosa potrà succedere in futuro. Per ora sono al Manchester United, mi piace giocare con questi compagni e darò sempre tutto in campo".



Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juventus, che vorrebbe riportarlo a Torino, ma i costi dell'operazione sono ancora molto molto elevati. Al limite dell'impossibile, soprattutto senza grosse cessioni.