5 maglie da titolare tra Premier League e Champions League in questa stagione, che stanno a certificare come Paul Pogba sia scivolato indietro nelle gerarchie di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United. In questo verso vanno le parole di Mino Raiola, che ha messo il francese sul mercato reputando ormai agli sgoccioli la sua esperienza con i Red Devils. Facendo sognare chiaramente la Juventus. Parole che il tecnico norvegese ha commentato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il City: “Parlo con i miei giocatori ogni giorno. Pogba non è diverso, quello che gli agenti dicono non mi tocca. Io ho già detto tutto quello che volevo dire”.