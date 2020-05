Ole Gunnar Solskjaer si fa sentire. Il tecnico dello United a United We Stand ha spiegato i problemi della sua squadra e mandato un messaggio che in molti hanno reindirizzato a Pogba: “La personalità è molto importante, ma ricordo che lavoriamo in un ambiente collettivo. Vogliamo giocatori che abbiano un giusto ego, ma che siano capaci di mettersi al servizio del gruppo. In questo senso, al Manchester United non ci sono cattivi esempi. Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, come ad esempio questioni personale che sono state superate, ma per le quali si poteva aspettare l’estate. Preferisco avere un vuoto nella forza lavoro piuttosto che caos nello spogliatoio”. E così Pogba ha un piede fuori da Manchester, la Juve spera.