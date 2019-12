Secondo quanto riporta il Mirror, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba avrebbe comunicato la sua volontà a compagni, allenatore e dirigenti di lasciare il club nel mercato di gennaio. Il francese non gioca dallo scorso 30 settembre per un problema a una caviglia e avrebbe fatto sapere che quella è stata la sua ultima partita con la maglia dei Red Devils. Il Real Madrid è in pole position sulla Juve per il suo acquisto.