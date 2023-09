L'attesa per l'esito delle controanalisi di Paul Pogba si protrarrà ancora un po'. Inizialmente previsto per il 20 settembre,La ragione di questo slittamento, secondo quanto riferito da Sportface, è l'indisponibilità del perito di Pogba.Va ricordato che il giocatore francese è risultato positivo al testosterone alla fine della partita tra Udinese e Juventus, che ha segnato l'inizio della stagione di Serie A 2023/2024. È interessante notare che Pogba non aveva nemmeno giocato un minuto in quella partita, ma era entrato in campo nel secondo tempo delle due successive partite contro Bologna ed Empoli.