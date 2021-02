Colpo di scena che può cambiare i sogni di mercato di Juventus, Real Madrid e PSG: secondo il Sun, Paul Pogba sembra ora intenzionato a restare al Manchester United.



IL RINNOVO - ​Anche l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer si è detto ottimista sul rinnovo del contratto al centrocampista francese Paul Pogba. Parole che però stonano con le dichiarazioni del fratello di Paul, a El Chiringuito: "Paul ha ancora un anno di contratto, non so se rimarrà fino alla scadenza. Posso dire che se lo United è interessato a monetizzare la cessione, sarebbe il caso di venderlo subito. Altrimenti può andare via gratis. Il rinnovo? Non so. Non credo ne abbiamo parlato".