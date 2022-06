Secondo Tuttosport, c'è una data da prendere in considerazione per l'ufficializzazione di Paul Pogba. L’uscita di Pogmentary (da venerdì su Prime Video) è un possibile riferimento temporale: dalla visione della docuserie su Paul Pogba "tutti si aspettano comunicazioni ufficiali sulla squadra in cui giocherà il francese".



Per TS, in realtà l’annuncio potrebbe anche slittare, ma non cambierebbe di una virgola la sostanza delle cose: il Polpo tornerà alla Juventus e ora si stanno discutendo i dettagli, relativi ai bonus da inserire nel contratto e alle commissioni destinate all’avvocato Rafaela Pimenta.