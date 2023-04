Tra averlo e non averlo sì, ci passa comunque una differenza sostanziale. Laprova a ritrovare, Pogba prova a ritrovarsi: già ieri il francese si è allenato parzialmente con la squadra, senza strafare. Il giorno del ritorno in gruppo, definitivo, l'ha svelato Massimilianoin conferenza: mercoledì aumenterà i carichi così da cercare di tornare quanto prima in forma. Non sarà facile. Ci vorrà tempo. E il minutaggio va inserito in un finale di stagione in cui tutte le partite varranno praticamente il doppio.Paul riprenderà dunque a correre, l'obiettivo è riprendersi almeno la convocazione nelle prossime partite. Vedremo se già per quella di Roma, contro la Lazio; più probabilmente, potrà essere protagonista nella sfida di giovedì prossimo contro lo Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League. Competizione che Paul ha alzato, che sa come si vince. Con continuità e con un percorso importante, possibilmente senza intoppi: è tutto ciò che chiede, il francese. E' tutto ciò che desidera.