Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. Dopo gli acquisti a parametro zero di Aaron Ramsey e di Adrien Rabiot, il club bianconero lavora per rinforzare ulteriormente il centrocampo con un colpo pazzesco. Che potrebbe essere aiutato proprio dalla volontà di Pogba, per provare ad abbassare le richieste di 150 milioni di euro del Manchester United per il suo cartellino. Il Real Madrid resta una viva alternativa, ma al momento Pogba, che ha anche parlato con Maurizio Sarri per pianificare il proprio ritorno, vorrebbe soltanto la maglia bianconera. Lo riportano La Stampa e Il Corriere dello Sport.