Pogba si presenta al Monaco: 'Agnelli e Chiellini mi hanno aiutato, altri no. Amerò sempre la Juventus'

Le parole di Pogba

è intervenuto in conferenza stampa durante la sua presentazione ufficiale da nuovo giocatore del Monaco. Dopo aver scontato una lunga squalifica dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping, il centrocampista francese classe 1993 ha parlato davanti ai giornalisti e, nel corso dell'incontro, ha aperto anche un'importante parentesi sulla Juventus LA JUVE - "Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questa società mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi. Non c'è nessuna guerra da fare contro nessuno. Ci sono cose che mi piacciono e altre che non mi piacciono. Ma è così. Alcune persone hanno continuato a controllarmi, a venirmi a trovare e ad aiutarmi. Lo ha fatto il presidente (Andrea Agnelli), anche Giorgio (Chiellini). Anche alcuni compagni di squadra. Altri, no".