Il Real Madrid stila il piano cessioni per finanziare il prossimo mercato e in particolare il colpo Paul Pogba. Secondo As, i blancos puntano a liberarsi di Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez e Mariano Diaz, ma daranno anche carta bianca a Luka Modric e Marcelo e ascolteranno la volontà di Nacho Fernandez. Possibili prestiti anche per Brahim Diaz e Reinier Jesus. Il sogno è proprio il francese, in uscita dal Manchester United, che ha le idee chiare sul successore: in caso di addio, riporta il Daily Mail, i Red Devils puntano tutto su Donny van de Beek.