Laè si è presentata alla sosta al terzo posto in classifica, a sole due lunghezze da Milan e Inter, ma con il Napoli alle spalle di appena un punto. Questi risultati sono serviti ad accrescere l'autostima della squadra, ma soprattutto la consapevolezza nei propri mezzi. Se poi consideriamo che alcuni 'pezzi' devono ancora essere assemblati del tutto, allora possiamo dire che i tifosi juventini hanno ben molte ambizioni per quelli che sono gli obiettivi stagionali.- Uno dei tasselli che completerebbe il puzzle alla perfezione è l'inserimento a 'tempo pieno' di, che sta si trovando un minutaggio maggiore rispetto alla passata stagione, ma al tempo stesso le suenon danno quella garanzia che tutto l'ambiente bianconero vorrebbe. Alla luce di tutto ciò, èper discutere del futuro del centrocampista francese.- L'obiettivo è quello di sottoporre unal 'Polpo' e la base di partenza saranno gli 8 milioni netti, più 2 di bonus, che Pogba percepisce attualmente. L'idea dei dirigenti della Continassa è quella di, soprattutto in virtù delle motivazioni elencate poc'anzi. Il piano prevede di proporre unarispetto a quella attuale, ma con deie a salire a seconda degli obiettivi raggiunti. La sensazione è che non dovrebbero esserci ulteriori ostacoli tra le parti, le quali sembrano intenzionate a, ancora una volta.