Secondo quanto riportato da Sky Sports dall'Inghilterra, è stata definita la cifra per la cessione di Donny van de Beek dall'Ajax al Real Madrid, dopo che il club spagnolo sembra aver trovato l'accordo con il talentuoso centrocampista per il futuro. Gli olandesi chiedono tra i 60 e i 65 milioni di euro, cifra che i Blancos sono disposti a concedere per averlo. E, al contempo, si allontana Paul Pogba dal Real in seguito all'affare: la Juventus sorride e lavora al suo ritorno, tra presente e futuro.