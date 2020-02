Paul Pogba e il Manchester United sono sempre più lontani. Il centrocampista francese è in rotta di collisione con i Red Devils e con il tecnico Solskjaer, che non l’ha convocato per il ritiro invernale. Così, il campione del Mondo si allena a Dubai, da solo, per recuperare al meglio dopo l’operazione al piede. La Juventus non può fare altro che rimanere alla finestra. Il divorzio con lo United pare essere inevitabile, parola dell’agente Mino Raiola che ha fatto sognare l’ambiente bianconero. Dunque Fabio Paratici si metterà all’opera per studiare una strategia per l’estate, cercando di abbassare le altissime richieste di 150 milioni di euro.