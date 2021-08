I Red Devils hanno sconfittoil Leeds United nella prima giornata di Premier League, condi una partita sontuosa.- Se il portoghese ha chiuso la prima della stagione con una strepitosa tripletta, Pogba è stato invece autore di benPassaggi tanto belli quanto decisivi, che hanno permesso alla squadra di Solskjaer di annullare il Loco Bielsa.- Sui social, i sostenitori dello United sono esplosi: tra, i tifosi si stanno godendo tutto il talento a disposizione del centrocampo di Solskjaer.- Ma dopo un inizio così, sarà ancora più interessante comprendere i prossimi movimenti della dirigenza dello United. Il contratto di, e in caso di mancato rinnovo potrebbe quindi liberarsi a parametro zero la prossima estate. I Red Devils hanno dimostrato con gli acquisti di Varane e Sancho di non avere particolari problemi economici, ma la volontà del centrocampista francese potrebbe essere decisiva, al di là del discorso economico. Il francese infatti sa bene cheE tra queste potrebbe esserci anche la, che in caso di addio di Ronaldo risparmierebbe i 31 milioni di euro netti di stipendio del portoghese, e potrebbe investirne una parte consistente per il francese. I tifosi della Juve sognano, quelli dello United se lo godono e sperano nel rinnovo.