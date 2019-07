ha risposto alla sfida di Zlatan Ibrahimovic nella nuova tendenza dell'estate, la, che vede i personaggi famosi sfidarsi con l'apertura di una bottiglia facendo saltare il tappo nei modi più insoliti. Il centrocampista francese ha messo in scena il proprio "Pogtouch" aprendo addirittura due bottglie in una volta, ma soprattutto ha fatto ancora una volta sognare i tifosi della: nel video in questione, pubblicato su Instagram, è vestito con una. Casualità o indizio di mercato, dopo le parole d'addio al Manchester United?