Ai tanti problemi di questi mesi si è aggiunto l'indolenzimento pre Lazio, il motivo ufficiale che lo aveva costretto al forfeit contro la Lazio, lo scorso 26 gennaio. Da lì in poi sono arrivate tabelle e date di rientro, con sempre meno certezze giorno dopo giorno, fino a ieri. Quando Allegri ha detto: «Pogba non può essere convocato, è ai box. Mi dispiace dirlo, questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma ora non c'è. E non so dirvi quando può tornare. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Magari tra una settimana, anzi tra una settimana no di sicuro... magari tra 20 giorni. Sono il primo che l'aspetta. Succedono anche queste cose». Parole amare, di chi non ci crede più, sottolinea il Corriere dello Sport.Se gli esami hanno confermato che il francese clinicamente è guarito, infatti, il nodo è che quel ginocchio, quando aumentano i carichi, a volte gli procura fastidio e così ritrovare la forma è sempre più complesso.E i tifosi, ora, hanno praticamente finito la pazienza. I loro commenti nella nostra gallery.