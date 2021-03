3









Minuto 46: Paul Pogba entra in campo nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Milan. Minuto 48: il francese sblocca il risultato a San Siro e spinge il Manchester United verso i quarti di finale. La squadra di Solskjaer oggi gioca con la terza maglia, bianconera a strisce (orizzontali) e per i tifosi della Juventus è quasi un dejà-vu. Pazienza se "Paul Pogba ha trovato il gol nelle sue ultime due presenze allo Stadio Meazza (entrambe contro il Milan) dopo essere rimasto a secco nelle precedenti otto" come ha riportato Opta, perché dopo il gol al Milan è tornata la Polpo-mania sui social. Gli juventini chiedono a gran voce il ritorno di Paul, pallino fisso di Fabio Paratici che in estate può tornare all'assalto. Intanto, nella nostra gallery abbiamo raccolto i migliori tweet su Pogba dopo il suo gol al Milan.