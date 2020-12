Attraverso il suo profilo Instagram, Paulha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle ultime parole circolate sul suo conto. A partire dall'intervista di Raiola a Tuttosport . Ecco quanto ha dichiarato: "Ho sempre lottato e lotterò sempre per il Manchester United, per i miei compagni e per i tifosi. I bla bla non sono importanti. Il futuro è lontano, quello che conta è oggi e io sono impegnato al 1000%. Sempre forti insieme: tutto è stato chiaro nel rapporto tra me e il club e questo non cambierà mai. Quando non sai cosa sta succedendo all’interno non parlare. Dì la verità o rimani zitto”.