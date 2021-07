Paul, attraverso il suo account Twitter, ha difeso gli inglesi insultati dopo i rigori sbagliati contro l'Italia, in finale: "A volte vinci, a volte persi. Ma voi avete avuto il coraggio di calciare i rigori e avete dimostrato il vostro valore aiutando il Paese a raggiungere la finale. Non possiamo più tollerare e osservare certi episodi di razzismo e non smetteremo mai di combatterlo. Ragazzi, dovreste tenere la testa alta ed essere orgogliosi di quanto fatto. Siete esempi di questo bellissimo gioco. Non dimenticatelo mai. Siate orgogliosi di voi stessi, il mondo del calcio è orgoglioso di voi!".