Pogba scoppia in lacrime: il VIDEO del Monaco

Un momento carico di emozione ha segnato l’inizio della nuova avventura di Paul Pogba con la maglia dell’AS Monaco. Al momento della firma del contratto, come mostrato dai canali social ufficiali del club monegasco, il centrocampista francese non ha trattenuto le lacrime. Un pianto sincero, liberatorio, che racconta più di mille parole il difficile percorso affrontato dal campione del mondo per tornare protagonista nel calcio che conta.Dopo un lungo periodo di inattività legato alla squalifica per doping, Pogba è finalmente pronto a rimettersi in gioco. Il Monaco gli ha offerto una nuova chance, un’opportunità per ripartire in patria, in un campionato dove non aveva mai giocato prima. La firma sul contratto biennale – valido fino al 30 giugno 2027 – ha rappresentato il culmine di mesi di sacrifici, allenamenti lontano dai riflettori e un forte desiderio di riscatto.

Le lacrime di Pogba sono il simbolo di una rinascita personale e professionale. Ora il Principato lo accoglie con grande attesa, pronto a scoprire se la "Piovra" saprà tornare a incantare come un tempo, questa volta sul palcoscenico della Ligue 1 e della Champions League.