Come racconta Gazzetta, Pogba cerca casa con giardino. Paul continua l’avvicinamento al mondo juventino: la firma sul contratto, probabilmente un quadriennale, ancora non arriva ma i dubbi ormai sono scomparsi al 99%. PP nel 2022-23 sarà un giocatore della Juventus, la decisione per lui è presa. Così presa che il Polpo ha cominciato a studiare la città per capire dove potrebbe abitare in caso di (probabile) definizione dell’accordo con la Juve. Quasi sicuramente non tornerà nella casa con vista sullo stadio del Toro, abitata nella sua prima vita torinese. Tra le soluzioni valutate, oltre al centro, c’è la collina, in una scelta alla Cristiano Ronaldo.