A volte basta davvero poco a sognare. A volte basta una foto, anzi: i colori giusti. Per nulla sfocati, ma ben chiari: Paul Pogba, ancora una volta, si è portato indietro nel tempo e si è fatto rivedere in maglia Juve.Il fatto è che fino al 2 settembre può capitare davvero tutto, del resto Pogba non ha fatto prigionieri né trattenuto segreti: vuole andare via dal Manchester United, l'ha già detto a Woodward (vicepresidente esecutivo) e Raiola è da mesi che si sta muovendo in questa direzione. La Juve? Sta guardando, e un po' sognando: sa bene che il francese non rientra nei parametri attuali. Se possibile, ecco, Paratici lo terrebbe ancora lì, in orbita Red Devils. Per prendere tempo e studiare una nuova strategia: magari con qualche cessione particolare, dalla prossima estate, possono arrivare quei 150 milioni che il Manchester pone come condizione necessaria. Staremo a vedere: intanto, riecco il bianconero e Pogba.