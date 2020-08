“Al mio segnale scatenate l’inferno”. Ne Il Gladiatore di Ridley Scott, questa celeberrima frase fu pronunciata dal generale Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), che magari oggi ha ispirato Paul Pogba. Per il francese, è bastato un tweet criptico, il segnale per scatenare l’inferno su Twitter, alimentato da chi lo vorrebbe rivedere alla Juventus.



COSA È SUCCESSO – Tutto è partito da un semplice “Tomorrow”, accompagnato da due occhi belli spalancati. Come per chi intende vederci bene sul suo futuro prossimo, come hanno ipotizzato in molti pensando che quel ‘domani’ si riferisse al rinnovo con il Manchester United. Poi c’era l’altra corrente, quella fomentata anche dall’indiscrezione di Footy Headlines, guru nello spoilerare kit di squadre e calciatori, che ha svelato quella che dovrebbe essere la nuova linea delle scarpe di Pogba, a strisce bianconere. Questo ha fatto fantasticare tantissimi tifosi juventini, che hanno chiamato a gran voce il Pogback.



LA SITUAZIONE – Niente di tutto questo. A spegnare l'incendio di calciomercato ci ha pensato lo stesso Pogba, pubblicando un altro tweet: “Un indizio per domani. Non c’entra nulla con il calcio”, accompagnato da una faccina che ride, consapevole del tumulto mediatico che ha generato. Certamente il Manchester United vorrebbe rinnovare il suo contratto, come ha più volte ribadito il tecnico Solskjaer, per questo presto parlerà con l’agente Mino Raiola. Che gode di ottimi rapporti con tutta la Juventus: l'ex bianconero è in scadenza nel 2021, e senza un accordo con i Red Devils il suo futuro potrebbe improvvisamente cambiare. Per questo la porta per il Pogback rimane ragionevolmente aperta. Ma ‘domani’, non c'entra niente con il calcio.