Paulè ormai promesso sposo della. Il centrocampista francese è atteso a Torino questa settimana per le visite mediche di rito prima di tornare ufficialmente ad essere un giocatore della Juventus. Paul però ha voluto lasciare tramite i suoi profili social un: mentre si allena a Miami in vista della nuova stagione ha pubblicato delle immagini che lo ritraggono accompagnate dalla scritta: "Non vedo l'ora". Di seguito il post del centrocampista ex Manchester United.