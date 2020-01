Secondo quanto riferito dalla stampa francese sarà sfida tra Juve e Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese non è più felice al Manchester United, che però non ha alcuna intenzione di svenderlo. Per lasciarlo partire la cifra richiesta è sempre dai 100 milioni in su, inoltre i bianconeri per riportarlo a Torino dovranno vincere la concorrenza di Zinedine Zidane, tecnico del Real e grande estimatore di Paul.