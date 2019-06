La Juventus continua a pensare a Paul Pogba, centrocampista in uscita dal Manchester United. I bianconeri hanno aperto al suo ritorno, ma sarà il giocatore francese a dover spingere con il club inglese per arrivare alla cessione: la Juve, intanto, resta alla finestra, pronta a sferrare l'attacco. Sarà un gioco di trattative e di pazienza, soprattutto. Perché un blitz potrebbe non bastare, così come non sono bastati i frequenti viaggi di Paratici (che non finiranno) a Londra, dove il Manchester United ha diversi uffici, che il capo dell'area sportiva bianconera ormai conosce come le sue tasche. Tempo al tempo. E tempo anche a Paul: determinante in questa fase.