Paul Pogba non ha preso parte all'allenamento del Manchester United. Secondo il portale norvegese Dagbladet, il centrocampista francese non si è visto in campo da nessuna parte oggi, quando il club inglese ha svolto una sessione di allenamento al Bislett Stadium, prima dell'amichevole pre-stagionale di questa sera contro il Kristiansund. Non è chiaro se Pogba sarà coinvolto nella partita del Man United tra poche ore, ma il mercato chiama e resta un'opzione credibile per la sua assenza.



Il Mirror interviene, in seguito, spiegando: "il francese ha un infortunio alla schiena".