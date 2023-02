In tutto quest'attendere, c'è una curiosità: #Pogba potrebbe ripartire proprio dall'Arechi di Salerno, dov'era iniziata la sua avventura (in Italia) in maglia #Juve, in amichevole contro il #Malaga.



Non ci sarà, contro la Lazio, Paul. Niente minutaggio in Coppa Italia, si riparte dal campionato e con ogni probabilità dalla sfida di settimana prossima con la Salernitana. Curiosità: la sua avventura, in Italia, era partita proprio dall'Arechi. Era il 2013, era appena sbarcato sotto la guida di Antonio Conte, e in Campania la Juve aveva affrontato il Malaga. Dopo il debutto contro il Benfica a Ginevra, Paul prese il posto di Pirlo all'ottantesimo. Iniziò lì la sua avventura italiana.