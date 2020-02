La Juventus custodisce gelosamente il sogno del ritorno di Paul Pogba. Secondo quanto riporta Tuttosport, Paratici sta lavorando al fianco di Mino Raiola per trovare la formula migliore, dal momento che il francese è in rottura totale con il Manchester United. L'ultimo campanello d'allarme, dei rapporti poco idilliaci tra Pogba e il suo attuale club, lo ha fatto suonare Solskjaer, che non ha convocato il francese per il ritiro invernale dei Red Devils. La mossa Pogba, inoltre, potrebbe legarsi al rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza 2022, che la Juventus vorrebbe rinnovare fino al 2024 e alzare fino a 10 milioni l'anno: l'argentino potrebbe essere la chiave di volta per convincere Pogba, vista l'amicizia che li lega.