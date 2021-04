Il caos della Superlega non ha distolto l'attenzione della Juventus sul grande obiettivo di mercato: Paul Pogba. Vero e proprio pallino di Fabio Paratici, l'affare è tutt'altro che facile per via degli alti costi dell'operazione in un periodo nel quale c'è poca disponibilità economica. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport però la svolta potrebbe arrivare se il Manchester United fosse davvero interessato a riportare Cristiano Ronaldo in Inghilterra.