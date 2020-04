3









Il ricordo di Paul Pogba alla Juventus è sempre vivo e tutti sperano in un suo ritorno. Il centrocampista francese lasciò il Manchester United nel 2012 e approdò alla Juve a parametro zero, esplodendo e affermandosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo nei 4 anni trascorsi in bianconero. A riguardo del suo arrivo a Torino, il 27enne dei Red Devils ha rivelato un’interessante retroscena a UTD Podcast, aneddoto con protagonista sua madre: “Mi diceva sempre di non preoccuparmi, che un giorno sarei tornato a Manchester. Quando sono tornato ero veramente felice. Qui sento di aver iniziato qualcosa, ma non l’ho concluso. Ero pronto a tornare come giocatore affermato, non come un giovane prospetto”.