Il francese sogna di poter inaugurare ufficialmente la sua seconda vita juventina in quella data dopo l'infortunio del luglio scorso e l'operazione, dopo tutto ciò che è successo in questi mesi. Come riporta la Gazzetta, a Torino sta completando il programma a suon di sedute in piscina e in palestra, con carichi sempre maggiori e se tutto andrà secondo i piani, la prossima settimana il Polpo passerà al livello successivo, che nel suo caso significherà riprendere a correre in campo. Poi, nel giro di quindici giorni è atteso in gruppo. E da lì sarà solo questioni di condizione e di scelta di Allegri.? - Come si legge, in questo momento tanto negli ambienti vicino al francese quanto in quelli bianconeri nessuno si sbilancia sulla data esatta di rientro di Pogba, l’obiettivo, però, non è un mistero. Deve essere, con Chiesa e Di Maria, il grande rinforzo del mercato invernale, quindi la volontà è di ripartire a gennaio con un Pogba in più nel motore. Difficile che possa esserci il 4 gennaio a Cremona, magari per lui potrà esserci una convocazione virtuale, utile più per riassaporare l’atmosfera da partita che per altro e anche per l’Udinese il dubbio resta essendo tra poco meno di un mese. Ma per lo scontro diretto del 13 gennaio in casa del Napoli può provarci seriamente. E i precedenti sono confortanti...