Sta andando in scena in questi istanti la conferenza stampa di presentazione di Paul Pogba che, di presentazioni non ne ha veramente bisogno. Il francese ha infatti fatto il suo ritorno a Torino dopo 4 anni e ha manifestato tutto il suo entusiasmo anche attravero sun video postato sui suoi account social. Nel filamto si vedono infatti tutti i suoi attimi trascorsi da quando è sbarcato a Caselle, fino alla firma sul contratto, con annesso messaggio del Polpo che, scrive così: 'Casa dolce casa'.