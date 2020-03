Poteva tornare in campo questo weekend, contro il Tottenham di Mourinho, dopo l’infortunio alla caviglia che lo tiene fermo da dicembre, e invece il coronavirus rischia di far saltare tutto. Dopo Arteta, tecnico dell’Arsenal, anche Hudson-Odoi, stellina del Chelsea, è risultato positivo al coronavirus, obbligando la Premier allo stop. Ma Paul Pogba è tornato, su questo non ci sono più dubbi. Sul suo futuro invece le nubi sono sempre dense.



Il suo contratto con il Manchester United va in scadenza nel 2021 e in Inghilterra sono sicuri che Paul rinnoverà, facendo leva su una clausola presente nell’accordo. Lo stesso Raiola non ha mai chiuso a questa ipotesi, che però non esclude un suo addio in estate. Infatti i Red Devils, qualora Pogba rinnovasse, potrebbero chiedere una cifra ancora più alta ad eventuali acquirenti, finanziando così il mercato in entrata. Inoltre, come evidenziato da Tuttosport, Pogba continua a mandare messaggi d’amore alla Juve, tra chat private con gli ex compagni e messaggi di vario tipo. Il francese però piace, e molto, anche al Real Madrid: rinnovo e addio, si preannuncia un'estate bollente sul fronte Torino-Manchester-Madrid.