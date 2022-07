Un curioso episodio, riportato tra mille video di tifosi, social e naturalmente dai tweet apparsi copiosissimi:Tra i supporters presenti, già di buon mattino, il francese ne ha intravisto uno con la maglia del Manchester United.Il Polpo, alla vista della casacca dei Red Devils con la numero 6, non ha voluto saperne di firmarla: ha fatto segno di 'no' con la mano ed è passato oltre, sorridendo e facendo capire il motivo di questo gesto.Ecco, non si sono lasciati benissimo. Non come accaduto a Torino, alla Juventus: ora è tornato a casa. E i tifosi lo osannano, anche per questo gesto.