Sembrava scontato l’arrivo di Paul Pogba al Real Madrid. Ed invece il trasferimento è ancora lontano dal concretizzarsi. Colpa delle richieste economiche avanzate dal centrocampista francese in rotta con il Manchester United. Allo stipendio oneroso imposto dal campione del mondo si somma anche il prezzo fissato dai Red Devils, che avrebbero fatto capire di non volersi privare di Pogba per meno di 160 milioni. I Blancos, dal canto loro, non hanno intenzione di spremersi per il francese. Così, nonostante le insistenti richieste di Zinedine Zidane per il giocatore, le Merengues hanno deciso di imporre la propria linea: se non verranno abbassate entrambe le richieste, l’affare sfumerà. Lo riporta il Mundo Deportivo. Se così fosse, ci sarebbe una chance per la Juventus, fortemente interessata al suo ex giocatore. La chiave per arrivare a Pogba potrebbe essere Paulo Dybala.