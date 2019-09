Paul Pogba resta il sogno di mercato di Juve e Real Madrid. Secondo quanto riportano i media spagnoli, tuttavia, le Merengues sono in vantaggio sui bianconeri anche se lo United è pronto a dare il via libera alla trattativa solo nel caso in cui Florentino Perez metta sul piatto il cartellino di Toni Kroos. Il tedesco è un pallino del club inglese che lo ha già cercato diverse volte durante la sua carriera. Solo con il tedesco si può sbloccare Pogba al Real Madrid.