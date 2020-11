Quello di riportare Paul Pogba in bianconero è un sogno sempre più remoto per la Juventus. Secondo quanto ha riportato Four Four Two il Manchester United ha trovato l'accordo con il Real Madrid per la cessione del francese: affare da 60 milioni di euro che fa definitivamente fuori la Juve. Se l'operazione dovesse andare in porto la Juve virerebbe su un altro francese: il gioiellino del Rennes Eduardo Camavinga sul quale ci sono tutti i top club europei.