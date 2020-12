ha preso voce nel documentario Outranged, prodotto dalla UEFA, per sensibilizzare sul tema del razzismo. Non solo ha intervistato Moise Kean , ma ha anche raccontato un episodio che lo riguarda da vicino: “Chi è bianco forse può capire, ma non può calarsi nei panni di noi ragazzi di colore. Quando ero all’estero sono stato vittima di episodi di razzismo. Stavo giocando con nella Juventus sul campo della Fiorentina e c’era un bambino che urlava e mi insultava insieme a suo padre. Ero scioccato e pensavo: come possono fare padre e figlio una cosa del genere? Tolsi la maglia e la diedi a loro due, così mi avrebbero applaudito. Ho pensato che fosse la miglior risposta che potevo dargli. Il bambino rimase contento”.