Mino Raiola è attivissimo sul fronte Paul Pogba. Come riporta lo spagnolo Fichajes.net, il procuratore italiano sta lavorando per piazzare il talento più luminoso della sua ben nutrita scuderia per il prossimo giugno. La permanenza allo United fino all'estate sarà un male "minore", perché Raiola sta già guardando avanti: il ritorno alla Juventus od il Real Madrid sono le due possibilità sempre aperte, anche sein casa dei blancos l'esplosione di Federico Valverde sta facendo ricredere Florentino Perez sull'acquisto del francese.