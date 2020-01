Spunta una nuova rivale per la Juve nella corsa a Paul Pogba. Secondo quanto riferito da FcInterNews, infatti, nei discorsi tra Inter e Raiola per Pinamonti entrerà anche il centrocampista del Manchester United. Il francese non è contento in Inghilterra, la Juve lo segue da tempo e sogna di riportarlo a Torino. Ma i rapporti tra Paul e Marotta e Conte sono ottimi, quindi attenzione anche all'Inter.