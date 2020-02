"Con Pogba può succedere di tutto, magari alla fine rinnoviamo", Mino Raiola sta facendo un pò di tutto con il centrocampista francese che la Juve vorrebbe riportare a Torino. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro del Polpo cercando di leggere tra le righe delle parole del procuratore di Paul: "Le grandi manovre d’estate hanno bisogno di tempo e questa puntata non va letta come una marcia indietro - scrive il quotidiano -. Semmai la pratica-Juventus viene per il momento accantonata, in attesa di conoscere meglio i programmi della società inglese. È presto per una clamorosa rottura, proprio per favorire un dialogo costruttivo per tutti".